Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) kazananı belli oldu. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli seçildi. Victoria Kjaer kimdir? Victoria Kjaer kaç yaşında, nereli?

VİCTORİA KJAER KİMDİR?

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasıda 126 yarışmacıyı geride bıraktı. 2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.

2004 yılında Danimarka'nın Başkent Bölgesi'ndeki Søborg, Gribskov'da doğan Victoria, Kopenhag'ın sakin banliyösünde büyüdü.İşletme ve pazarlama alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Victoria, profesyonel bir dansçı olarak birçok ödül kazandı ve şimdi avukat olmayı hedefliyor. Ayrıca, düzenli olarak ruh sağlığı desteği için savunuculuk yapıyor, hayvan hakları davalarını destekliyor.

Güzellik yarışması yolculuğu, ülkenin en prestijli ulusal güzellik yarışması olan Miss Denmark ile başladı. 2022'de Miss Grand International'ın ilk 20'sine girdiğinde uluslararası ün kazandı.