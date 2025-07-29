Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş kuzen mi?

Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş kuzen mi?
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Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş kuzen mi? Son dönemde Türkiye gündeminde sıkça yer alan iki ismin akrabalık ilişkisi kamuoyunun dikkatini çekiyor. Peki, Aziz İhsan Aktaş ile Veysi Aktaş'ın akrabalığı nedir? Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş kuzen mi?

Biri terör örgütü PKK ile bağlantılı olarak İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'la birlikte anılan bir isim, diğeri ise CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonlarının kilit figürü. Peki, Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş kuzen mi? İşte detaylar...

VEYSİ AKTAŞ VE AZİZ İHSAN AKTAŞ KUZEN Mİ?

Son bilgilere göre, Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş birinci derece kuzendir. Bu akrabalık ilişkisi, Veysi Aktaş'ın babası Abit Aktaş ile Aziz İhsan Aktaş'ın babası Nezir Aktaş'ın kardeş olmasıyla açıklanıyor. Yani iki isim, baba taraflarından amca çocuklarıdır.

VEYSİ AKTAŞ KİMDİR?

Veysi Aktaş, 1994 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen bir terör eylemine karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış ve uzun yıllar cezaevinde kalmıştı. Son olarak Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrılarına da eşlik eden isimlerden biri olarak gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde İmralı Cezaevi'nden tahliye edilen Aktaş, yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır. Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yapmıştır. Akaryakıt, lojistik ve inşaat gibi alanlarda uzmanlaşmış olan Aktaş, özellikle Bilginay ve İçkale adlı şirketleriyle tanınıyor. Bilginay, 2007 yılında Antalya'da kurulmuş ve 2015 yılında merkezini Ankara'ya taşımıştır. Şirket, bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. İçkale ise 2015 yılında Bilginay'ın ortaklığıyla Diyarbakır'da kurulmuş, ardından Ankara ve İstanbul'a taşınarak faaliyetlerini genişletmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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