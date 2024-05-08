Vertigo, insanın veya gördüklerinin dönme hissi oluşturmasıyla karakterize edilen bir durumdur. Sık sık bulantı, kusma ve denge kaybı gibi belirtilerle birlikte görülebilir. Vertigo, genellikle "baş dönmesi" olarak adlandırılsa da her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigo atakları hafif ve belirsiz olabilirken, bazen kişinin günlük yaşamını etkileyecek kadar şiddetli olabilir. VERTİGO NEDEN OLUR? Vertigo belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigo, temel olarak merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından kaynaklanır. En yaygın vertigo türü olan Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV), başın ani hareketleri sonrasında genellikle 15 saniye ile birkaç dakika arasında süren şiddetli baş dönmesi ile karakterizedir. Başın öne arkaya sallanması veya yatakta dönme gibi hareketlerle tetiklenebilir. Özellikle yaşlı bireylerde sıkça görülür. Solunum yolu enfeksiyonları ve baş bölgesindeki kan akışının azalması da bu duruma katkıda bulunabilir. BPPV genellikle iyi huylu bir durumdur ve genellikle tedavi gerektirmez. Ancak belirtiler rahatsız edici olabilir. Vertigo, klasik baş ağrısı veya depresyon gibi diğer durumlarla karıştırılmamalıdır.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELER?

Vertigo, kişinin kendisinin veya çevresindekilerin döndüğüne dair bir hisse kapılmasıyla karakterizedir. Bu duruma genellikle bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme gibi belirtiler eşlik edebilir. Ayrıca işitme kaybı ve kulak çınlaması gibi semptomlar da görülebilir. Bazı vakalarda görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri gibi ek problemler de ortaya çıkabilir. Vertigoya eşlik eden bu belirtiler, genellikle vertigonun temel nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Vertigo, denge bozukluğuna ve baş dönmesine neden olan çeşitli sağlık sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu durumların en yaygın nedenlerinden biri iç kulakla ilgili sorunlardır. Bu iç kulak sorunları arasında benign pozisyonel paroksismal vertigo (BPPV), Meniere hastalığı, iç kulak iltihapları ve iç kulakta bulunan kristallerin hareketi gibi durumlar yer alır. Ayrıca, migren, vestibüler nörinit, labirentit gibi nörolojik sorunlar, beyindeki kan damarlarındaki sorunlar veya bazı ilaçların yan etkileri de vertigo nedeni olabilir. Bu nedenlerden herhangi biri vertigo semptomlarına yol açabilir ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.