Venezuela’daki felaketin ortasında umudun sembolü oldu: Enkaz altındaki köpek böyle kurtarıldı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerin bilançosuna ilişkin açıklamada bulundu.

200 KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA

Rodriguez, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 188'e, yaralı sayısının ise bin 520'ye yükseldiğini açıkladı. Meclis Başkanı ayrıca, yetkililerin yaklaşık 200 kişinin hala enkaz altında bulunduğunu değerlendirdiğini aktardı.

MOLOZLARIN ARASINDAN GELEN MUCİZE KURTULUŞ

Tüm bu acı bilançonun ve yıkımın ortasında, arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları sırasında kameralara umut dolu bir an yansıdı. Yıkılan binalardan birinin enkazı altında mahsur kalan bir köpeğin yeri, ekiplerin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

Moloz yığınlarının arasında sıkışan hayvana, hayatta kalması ve sakinleşmesi için ekipler tarafından ilk etapta hassasiyetle su verildiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Susuzluğu giderilen ve ekiplerin yoğun, titiz çalışmaları neticesinde sağ salim çıkarılan köpek, felaketin ortasında adeta bir mucizenin ve umudun sembolü oldu.

ART ARDA İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Venezuela, dün yerel saatle 18.04 sıralarında önce 7.2 büyüklüğünde bir depremle, 39 saniye sonra ise 7.5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), can kaybının büyük ihtimalle binlerle ifade edileceğini, 10 bini aşma ihtimalinin ise kayda değer derecede yüksek olduğunu belirtmişti.