Velid Canbolat kimdir? Dini ne, kaç yaşında, aslen nereli?

Velid Canbolat kimdir? Velid Canbolat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Dürzi lider Velid Canbolat kim, kaç yaşında, nereli merak edildi. Peki, Velid Canbolat kimdir? İşte Velid Canbolat dini ne, Müslüman mı? Detaylar haberimizde...

VELİD CANBOLAT KİMDİR?

Velid Canbolat, 7 Ağustos 1949 doğumlu Lübnan'ın İlerici Sosyalist Partisi'nin Genel Başkanı ve Dürzi topluluğunun en tanınmış lideridir.

Canpolat ailesi, Canpolat aşiretindendir. Canpolat Aşireti Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya arasında yerleşik bir aşirettir. 17. yüzyılda çıkardıkları isyandan sonra Dürz Dağı bölgesine yerleştirilmiştir, daha sonra Dürz dağında yaşadıkları için zamanla Dürzi denmiştir.

Canbolat ailesinin ismi Şamil Canbolat'tan gelir. Tarihi 1530-1580 yılları arasında Halep valiliği yapmış olan Canpolat İbn Kasım El-Kûrdî El-Kayserî'ye dayanır. Velid Canbolat bugün başkanlığını yaptığı PSP'nin kurucusu Kemal Canbolat'ın oğludur. Ayrıca anne tarafından Emir Prens Şekib Arslan'ın torunudur. İlk eşi, Çerkes asıllı 'Gigi' lakaplı Ürdünlü Gervette, oğlu Teymur'un annesidir. Halihazırda Suriye eski Savunma Bakanı Ahmed El-Şarabati'nin kızı Suriyeli Nora Şarabati ile evlidir. Velid Canbolat Beyrut Amerikan Üniveritesi'nden Siyasal Bilimler mezunudur.

İngiliz BBC yayın kuruluşu Canbolat'ı "Lübnan'ın en güçlü Dürzi ailesine mensup en zeki lideri, İlerici Sosyalist Partisi etrafında şekillenen sol görüşlü bir siyasetçi ailesinin oğlu" olarak nitelendirdi.

Savaştan sonra Suriye yandaşı olan Canbolat, ülkenin güçlü adamı Hafız Esad'ın 2000 yılındaki ölümünden sonra Suriye'nin Lübnan'daki nüfuzundan vazgeçmesi yönünde bir siyaset izlemeye başladı. Bu görüşüyle Lübnan'ın eski başkanlarından Emil Lahud ve Lübnan'ın Şiî partisi olan Hizbullah'tan ayrıldı.