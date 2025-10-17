Haberler

Veliaht 7. bölüm fragmanı izle: Veliaht 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Veliaht 7. bölüm fragmanı izle: Veliaht 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizinin yeni bölümünde yaşanacak önemli gelişmeler ve heyecan dolu sahneler, fragmanda izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veliaht 7. bölüm fragmanı izle: Veliaht 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Veliaht'ın 7. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu! Yeni bölüm öncesi heyecan dorukta. Fragmanda, hikayenin seyrini değiştirecek gelişmeler ve sürprizler yer alıyor. Peki, Veliaht 7. bölüm fragmanı nereden izlenir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VELİAHT 6. BÖLÜM İZLE

Veliaht 6. bölümü izlemek için tıklayın.

VELİAHT 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Veliaht 7. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.


Veliaht 7. bölüm fragmanı izle: Veliaht 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?


VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur ve Zülfikar Karslı'nın ilişkisi, Timur'un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur'un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur'u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur'un vurulmasının hesabı Esenler'de sorulurken Yahya ise Selim'in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.

Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan'ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.

Veliaht 7. bölüm fragmanı izle: Veliaht 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

VELİAHT HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Veliaht dizisi, her hafta Perşembe akşamları saat 20:00'de izleyici karşısına çıkıyor. Drama, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi, Perşembe günlerinin vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi. Yeni bölümlerinde karakterlerin yaşadığı gelişmeler, heyecan dolu olaylar ve beklenmedik sürprizler ekranlara taşınıyor.

Veliaht'ı takip eden izleyiciler, haftalık yayın akışına göre Perşembe gününü dört gözle bekliyor. Diziyi kaçırmamak ve hikayenin nabzını tutmak isteyenler için en ideal zaman, her Perşembe saat 20:00. Bu saatte yayınlanan yeni bölümler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Dünyanın dört bir yanından tek tek yakalanıp getirildiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.