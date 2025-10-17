Veliaht 7. bölüm fragmanı izle: Veliaht 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Veliaht'ın 7. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu! Yeni bölüm öncesi heyecan dorukta. Fragmanda, hikayenin seyrini değiştirecek gelişmeler ve sürprizler yer alıyor. Peki, Veliaht 7. bölüm fragmanı nereden izlenir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VELİAHT 6. BÖLÜM İZLE

Veliaht 6. bölümü izlemek için tıklayın.

VELİAHT 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Veliaht 7. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.









VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur ve Zülfikar Karslı'nın ilişkisi, Timur'un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur'un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur'u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur'un vurulmasının hesabı Esenler'de sorulurken Yahya ise Selim'in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.

Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan'ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.

VELİAHT HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Veliaht dizisi, her hafta Perşembe akşamları saat 20:00'de izleyici karşısına çıkıyor. Drama, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi, Perşembe günlerinin vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi. Yeni bölümlerinde karakterlerin yaşadığı gelişmeler, heyecan dolu olaylar ve beklenmedik sürprizler ekranlara taşınıyor.

Veliaht'ı takip eden izleyiciler, haftalık yayın akışına göre Perşembe gününü dört gözle bekliyor. Diziyi kaçırmamak ve hikayenin nabzını tutmak isteyenler için en ideal zaman, her Perşembe saat 20:00. Bu saatte yayınlanan yeni bölümler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.