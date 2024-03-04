Veli Ağbaba kimdir? CHP Malatya Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Malatya Belediye Başkan adayı ise Veli Ağbaba oldu. Veli Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

VELİ AĞBABA KİMDİR?

Malatya-Yazıhan'da 1968 yılında doğan Veli Ağbaba Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmaya başladı. 1994 yılından itibaren CHP Malatya İl Örgütü'nde çeşitli görevler üstlendi. 2010-2011 yılları arasında Malatya İl Başkanlığı görevini üstlenen bu kişi, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Malatya Milletvekili olarak seçildi. CHP'de 9 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı görevini kesintisiz olarak sürdürdü. 2014-2016 yılları arasında yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı, 2016-2023 yılları arasında ise işçi sendikaları, meslek örgütleri, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, 3 dönem boyunca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Veli Ağbaba aynı zamanda CHP Parti Meclisi ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.