Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden biri olan Şanlıurfa'da sıcaklık yakıp kavuruyor. Vatandaşlar kavruluyor! Şanlıurfa'da sıcaklık kaç derece? İşte ayrıntılar...

ŞANLIURFA'DA SICAKLIK KAÇ DERECE?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları "Tehlikeli" denilebilecek boyutlara ulaştı. Bunun son örneği ise Şanlıurfa'da ölçülen 52 derecelik hava sıcaklığı oldu. Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiği azaldı.

PARK VE BAHÇELER SICAKTAN BUNALANLARLA DOLDU TAŞTI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da termometreler zaman zaman görenlerin gözlerine inanamayacağı seviyelere çıkıyor. Vatandaşlar ise serinlemenin yolunu arayarak park ve bahçelerde yoğunluk oluşturuyor. Kimileri yeşil ve gölgelik alanlarda uyumayı tercih ederken kimileri ise çareyi süs havuzlarına girerek serinlemekte buluyor. Çeşme başlarında üzerine su dökerek serinleyenler dikkat çekiyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl'ü ziyaret ederek yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar ise "Aşırı sıcaklarda doğal afettir. Kendinizi koruyun" uyarısında bulunarak en sıcak haziran aylarından birinin yaşandığını ifade ediyor.