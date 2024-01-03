Van okullar tatil mi? Sorusu, 3 Ocak Çarşamba Van'da havaların etkisini göstermesiyle birlikte veliler ve öğrenciler tarafından araştırılan sorular arasında yer aldı. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 3 Ocak Çarşamba günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Van okullar tatil mi? 3 Ocak Çarşamba Van'da okullar tatil edildi mi, son dakika açıklaması var mı?

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 3 Ocak Çarşamba tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 3 Ocak Çarşamba tarihinde Van'da okullar tatil değildir.