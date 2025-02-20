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VAN HAVA DURUMU 21 ŞUBAT: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!

VAN HAVA DURUMU 21 ŞUBAT: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!
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21 Şubat 2025 Cuma günü Van'da hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Van'da sıcaklık değerleri nasıl olacak? 21 Şubat Cuma günü kar yağışı veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Van için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van'da da etkisini sürdürüyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Şubat Cuma günü için hazırladığı raporları dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Van'da hava durumu nasıl olacak? Van'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte, detaylar…

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Van'da soğuk hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık -1°C olarak beklenirken, aralıklı kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesiyle buzlanma riski oluşması bekleniyor. Hafta boyunca soğuk hava dalgasının etkili olması tahmin edilirken, vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

VAN HAVA DURUMU 21 ŞUBAT: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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