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VAN HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!

VAN HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!
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Van'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Van'da sıcaklık değerleri nasıl? Kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Van için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Van'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 13 Şubat Van'da hava durumu nasıl? Van'da kar var mı? İşte, detaylar…

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Van'da 13 Şubat Perşembe günü en düşük sıcaklık -6°C, en yüksek sıcaklık ise 4°C olacak. Gün içinde kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Hafta boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

VAN HAVA DURUMU 13 ŞUBAT: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini!Van'da kar var mı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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