Van'da deprem mi oldu? Van'da depremin hangi ilçede oldu?

Van'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, meydana gelen deprem haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Van'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Depremin hangi ilçede oldu? En son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? depremin hangi ilçede oldu? En son deprem nerede ve ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

Edinilen son dakika bilgisine göre, İran'ın batısında yer alan Khoy şehrinde Van'a 45 kilometre mesafede 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

VAN DA DEPREM Mİ OLDU?

Van'da saat 13:10'da korkutan AFAD verilerine göre merkez üssü Başkale'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem kentte büyük panik yarattı. AFADverilerine göre, Türkiye-İran sınırında saat 13.10'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Van olmak üzeri pek çok ilde hissedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.01.18 13:08:12 38.4913 44.8007 5.0 -.- 5.9 5.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.01.18 11:56:05 37.5520 40.3162 5.0 -.- 1.8 -.- SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel

2023.01.18 11:07:05 39.4588 26.3033 6.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 11:06:26 39.4587 26.3337 1.5 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 10:54:52 39.4655 26.2895 5.0 -.- 3.5 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 10:09:03 34.8790 36.3503 6.7 -.- 2.4 -.- SURIYE İlksel

2023.01.18 08:59:51 40.6983 28.9055 8.1 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.01.18 08:46:31 38.3557 27.2790 11.1 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.01.18 06:33:41 38.3468 27.2083 9.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.18 06:08:20 39.3607 26.2133 2.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 05:51:34 38.3530 27.2407 7.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.18 05:49:27 38.3713 27.2047 18.3 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.18 05:36:58 39.0412 30.0892 6.8 -.- 1.6 -.- ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.01.18 05:16:51 40.6888 42.0792 6.8 -.- 2.4 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel

2023.01.18 04:48:18 36.6453 27.5783 84.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel

2023.01.18 03:59:14 40.7958 31.1415 14.8 -.- 1.6 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) İlksel

2023.01.18 03:21:29 39.3812 26.2578 9.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 02:56:56 37.3610 36.4865 6.2 -.- 1.2 -.- KUSCU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2023.01.18 02:38:34 38.3640 27.2252 7.8 -.- 3.3 3.1 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.18 02:32:45 39.3573 26.2428 2.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 02:06:36 38.3423 27.2295 2.6 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.18 01:55:39 35.0045 24.0112 61.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.18 00:36:42 39.3743 26.2237 6.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 00:12:41 37.3452 29.4937 5.4 -.- 1.7 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

KANDİLİ SON DEPREMLER