VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Van Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Van Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Van Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: ABDULAHAT ARVAS

İYİ PARTİ: ABDULLAH AKBAŞ

MEMLEKET PARTİSİ: ALİ ERTUĞRUL AYBEY

DEMOKRATİK SOL PARTİ: TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ

YENİDEN REFAH PARTİSİ: ABDULLAH SADIKSOY

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ABDULLAH ZEYDAN

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ONUR YILMAZ

ZAFER PARTİSİ: MEHMET EMİN ÖZBEY

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: SAİT KIRAN

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MEHMET ALTINTAŞ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ZEYNEP SELİM KELEŞ

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MİHRAÇ DEGER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ŞÜKRÜ ŞAHAR

HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET MEHDİ OĞUZ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ABDULMENAF KIRAN

DEMOKRAT PARTİ: HASAN KEDALİ

MİLLET PARTİSİ: RAFET KAYA

MİLLİ YOL PARTİSİ: SİNAN BİLGİLİ

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ERKAN İRVEN

SAADET PARTİSİ: ÖZAY İLHAN

VATAN PARTİSİ: MEHMET EMİN ARİ

BAĞIMSIZ: İDRİS AHİ

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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