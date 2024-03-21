VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Van Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Van Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Van Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: ABDULAHAT ARVAS
- İYİ PARTİ: ABDULLAH AKBAŞ
- MEMLEKET PARTİSİ: ALİ ERTUĞRUL AYBEY
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: ABDULLAH SADIKSOY
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ABDULLAH ZEYDAN
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ONUR YILMAZ
- ZAFER PARTİSİ: MEHMET EMİN ÖZBEY
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: SAİT KIRAN
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MEHMET ALTINTAŞ
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ZEYNEP SELİM KELEŞ
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MİHRAÇ DEGER
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ŞÜKRÜ ŞAHAR
- HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET MEHDİ OĞUZ
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ABDULMENAF KIRAN
- DEMOKRAT PARTİ: HASAN KEDALİ
- MİLLET PARTİSİ: RAFET KAYA
- MİLLİ YOL PARTİSİ: SİNAN BİLGİLİ
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ERKAN İRVEN
- SAADET PARTİSİ: ÖZAY İLHAN
- VATAN PARTİSİ: MEHMET EMİN ARİ
- BAĞIMSIZ: İDRİS AHİ
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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