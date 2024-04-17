VALORANT NE ZAMAN AÇILACAK? Valorant bakımı ne zaman, saat kaçta bitecek?

Valorant oyuncuları tarafından bugün karşılaşılmakta olan bakım nedeniyle birçok kişi Valorant ne zaman açılacak? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki,Valorant ne zaman açılacak? Valorant bakımı ne zaman, saat kaçta bitecek?

VALORANT NE ZAMAN AÇILACAK?

Valorant Türkiye'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmış bir duyuru bulunmamaktadır. Bu nedenle Valorant bakımı ne zaman, saat kaçta biteceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Valorant'ın oyunculara tekrar açılması ve bakımın sona ermesi ile birlikte haberimiz güncellenecektir. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz.

VALORANT NEDİR?

Valorant, resmi olarak 2 Haziran 2020 tarihinde Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir free to play çok oyunculu 1. şahıs nişancı oyunudur. Oyun ilk olarak 2019 yılında Ekim ayında Project A adı altında yayınlanmıştı.