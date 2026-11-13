Vali Dr. Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

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Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’ni ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret kapsamında Şehit Hikmet Koman İlkokulu, Mustafa Tekdal Ortaokulu ve Mehmet Metin Tekdal İlkokulu’nu ziyaret eden Valimiz, öğrencilerle yakından ilgilenerek okul yönetimlerinden eğitim ortamları ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Okulların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Program kapsamında Karasu Deresi’nde devam eden ıslah çalışmalarını, taşkın riskini azaltmaya yönelik taşkın kontrol tesisini ve korkuluk imalatlarını da yerinde inceleyen Valimiz, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Taşlı Çayı’nda incelemelerde bulunan Valimiz, dere yatağının mevcut durumunu değerlendirerek bölgede ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve taşkın riskine karşı alınması gereken tedbirler konusunda yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu