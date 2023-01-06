Bugün ATV'de Vahşetin Çağrısı filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Vahşetin Çağrısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Vahşetin Çağrısı nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Vahşetin Çağrısı ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Vahşetin Çağrısı konusu ne? Vahşetin Çağrısı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Yılbaşı haftası nedeniyle bazı kanallarda dizi yerine filmler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak olan filmlerden birisi de Vahşetin Çağrısı oldu. Peki, Vahşetin Çağrısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Vahşetin Çağrısı hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Vahşetin Çağrısı ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

VAHŞETİN ÇAĞRISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Vahşetin Çağrısı, Jack London'ın 1903 tarihli aynı adlı romanına dayanan 2020 Amerikan macera filmidir. 1890'larda Klondike Gold Rush sırasında geçen film, Buck adlı köpeğin California'daki evinden çalınıp Yukon'a gönderildiği, eski bir açık hava adamıyla arkadaş olduğu ve hayatını değiştirecek bir maceraya başladığı sırada izliyor.

Film başlangıçta 25 Aralık 2019'da vizyona girecekti, ancak Fox'un Disney tarafından satın alınmasının ardında Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ve Ajanlar İş Başında'nın Aralık sürümlerini barındırmak için 21 Şubat 2020'ye ertelendi.

Vahşetin Çağrısı, 27 Mart 2020 gecesi dijital olarak yayınlandı. Duyuru Disney'in Karlar Ülkesi 2 ve Hadi Gidelim dijital olarak planlanandan daha erken yayınlarını takip etti, dijital üzerindeki. Film, 20th Century Studios Home Entertainment tarafından 12 Mayıs 2020'de DVD, Blu-ray ve Ultra HD Blu-ray olarak yayınlandı.

VAHŞETİN ÇAĞRISI KONUSU NEDİR?

19. yüzyılın sonlarında, büyük, nazik bir Bernese Dağ Köpeği olan Buck, Santa Clara, California'da sahibi Yargıç Miller ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bir gece, Buck kaçırılır ve bir yük gemisiyle Yukon'a gönderilir. Kaçırılma sırasında, kamyondan kayması nedeniyle tasmasını kaybeder. Yolculuk sırasında, bir mürettebat üyesi onu bir disipline etmek için sopayla döver. Yukon'a geldikten sonra, Buck, birkaç dakika önce, köpek kızakları Yukon boyunca posta teslim etmek için Perrault ve asistanı Francoise'a satılmadan önce John Thornton adlı bir adamın yere düşürdüğü armonikasını alıp ona verir. Perrault, Buck ile son teslim tarihinden önce posta deposuna uzun bir yolculuk yapabileceğini ummaktadır. Buck, Spitz adında bir husky olan sürü lideri de dahil olmak üzere diğer köpeklerle tanıştırılır.

Buck, yolculukları boyunca Perrault, Francoise ve diğer kızak köpeklerinin sadakatini ve güvenini kazanır, yol boyunca kendini kanıtlar ve hatta donmuş göle düşen ve boğulmak üzere olan Francoise'in hayatını kurtarır, bu sebeple sürü lideri Spitz kendisine düşman olur. Buck, seyahatleri boyunca ona rehberlik eden bir kara kurdun atalardan kalma ruhsal vizyonlarını deneyimlemeye başlar. Bir gece, Buck bir tavşanı yakalar ve serbest bırakır. Spitz, liderliğini göstermek için tavşanı öldürür ve Buck'a saldırır. Spitz, sürünün geri kalanı Buck'ı cesaretlendirene kadar kavgayı kazanıyor gibi görünür. Buck, Spitz alt ederek baskı altına alarak sürü liderinin yerini alır; Spitz daha sonra vahşi doğada kaybolur. Perrault, başka bir köpek lider pozisyonu üstlenmeyince isteksizce Buck'ı lider yapar. Buck'ın hızı ve gücü, kızağın postayla zamanında ulaşmasını sağlar. Orada, Thornton eski karısına yazdığı ve ölen oğulları hakkındaki duygularını ifade eden bir mektubu verir. Perrault döndüğünde, posta yolunun yerini telgrafın aldığını ve onu köpekleri satmaya zorladığını öğrenir.

VAHŞETİN ÇAĞRISI OYUNCULARI KİMLER?

Harrison Ford - John Thornton, deneyimli bir sınır insanı ve Buck'ın dördüncü sahibi

Omar Sy - Perrault, Fransız-Kanadalı posta koşucusu ve Buck'ın ikinci sahibi

Dan Stevens - Hal, Charles'ın kayınbiraderi, Mercedes'in erkek kardeşi ve Buck'ın kendisini ve diğer köpeklerini taciz eden üçüncü sahibi

Cara Gee - Françoise, Kızılderili posta koşucusu ve Perrault'nun asistanı

Karen Gillan - Mercedes, Hal'in şımarık kız kardeşi ve Charles'ın karısı.

Bradley Whitford - Yargıç Miller, Buck'ın onu şımartan ilk sahibi

Colin Woodell - Charles, Mercedes'in korkak kocası ve Hal'in kayınbiraderi

Terry Noter, CGI tarafından oluşturulan Buck'ın yerine geçti