Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakteriyle oynayan Perçin, bir dönem Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolündeydi. Bu akşam yayınlanan Aldatmak dizisinde oynayan Vahide Perçin'in hayatı merak edildi. Peki, Vahide Perçin kimdir? Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin nereli ve kaç yaşında? Vahide Perçin hayatı ve biyografisi nedir?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Güzide Yenersoy karakterine hayat veren Vahide Perçin'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Vahide Perçin kimdir? Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin nereli ve kaç yaşında? Vahide Perçin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı, oraya devam etti. Okul yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) oyuncusu Altan Gördüm ile 1992 yılında evlendi. 2012 yılında boşandı ve kızlık soyadı olan Perçin'i kullanmaya başladı. Vahide Perçin'in bu evliliğinden Alize isminde bir kızı vardır.

2003'te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Daha sonra İlk Aşk isimli sinema filminde oynadı. Vahide Perçin; Anne, Hırsız Polis, Annem, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Göç Zamanı dizilerinde rol almıştır.

Atv ekranlarının iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, 1.78 metre boyunda, 65 kilo ve İkizler burcudur.

ÖDÜLLERİ

1996 – Sanat Kurumu, En İyi Kadın Oyuncusu Ünvanı

2007 – 14. Altın Koza Film Festivali - "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü - İlk Aşk

2007 – Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri - "En İyi Tiyatro Oyuncusu" Ödülü - Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

2007 – İsmail Dümbüllü - "En İyi Tiyatro Oyuncusu" Ödülü

2008 – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Yılın Ödülleri - "Yılın Kadın Oyuncusu" Ödülü - Annem

2008 – Galatasaray Üniversitesi 2008'in "En"leri - "En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu" Ödülü

2014 - 33. İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Ayhan Hanım

2014 - 20. 'Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Sultan

2015 - 18. Randevu İstanbul Film Festivali - Onur Ödülü

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2007 – Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler – Oyun Atölyesi

2002 – Olağanüstü Bir Gece – Adana Devlet Tiyatrosu

2000 – Ayrılık – Ankara Sanat Tiyatrosu

2001 – Cadı Kazanı – Adana Devlet Tiyatrosu

2001 – Kızılırmak Karakoyun – Adana Devlet Tiyatrosu

1999 – Köse Dağın Köprüsü – İzmir Devlet Tiyatrosu

1998 – Barış – İzmir Devlet Tiyatrosu

1997 – Oyunun Oyunu – İzmir Devlet Tiyatrosu

1996 – Şeytan Örümceği – İzmir Devlet Tiyatrosu

1994 – Pazar Keyfi – Ankara Sanat Tiyatrosu

1993 – 403. Kilometre – Ankara Sanat Tiyatrosu

1992 – Yer Demir Gök Bakır – Ankara Sanat Tiyatrosu