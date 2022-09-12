İstanbul Sarıyer'de Vadi İstanbul Avm'nin kafesinde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vadi İstanbul'da ne oldu? Vadi İstanbul'da son durum nedir? soruları araştırılıyor. Peki, Vadi İstanbul'da ne oldu? Vadi İstanbul'da son durum nedir? Avm'de iki grup arasında silahlı çatışma!

Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında Vadi İstanbul Avm'de bulunan kafede meydana gelen olayda, kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Vadi İstanbul'da ne oldu? Vadi İstanbul'da son durum nedir? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vadi İstanbul'da ne oldu? Vadi İstanbul'da son durum nedir? Avm'de iki grup arasında silahlı çatışma! Detaylar haberimizdedir…

VADİ İSTANBUL'DA NE OLDU?

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ağlık ekiplerinin müdahale ettiği, 4'ü Azerbaycan, 1'i İran uyruklu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VADİ İSTANBUL'DA SON DURUM NEDİR?

İstanbul'da bulunan, Vadi İstanbul Avm'de bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Meydana gelen kavgasonucundan 5 kişi yaralandı. Yaşanan olayda, kafedeki vatandaşların panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ağlık ekiplerinin müdahale ettiği, 4'ü Azerbaycan, 1'i İran uyruklu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Silahlı kavganın yaşandığı alışveriş merkezinde inceleme yapan polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

OLAY ANI VE YAŞANAN PANİK KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, müşterilerin panik anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Panik anlarını çeken kişinin ise, hiçbir şey olmuyormuş gibi meyve suyunu içmesi dikkat çekti.

SAĞA SOLA ATEŞ AÇTILAR

Görüntülerde kafenin içinde bir grubun aralarında sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesiyle 2 kişinin silahlarını çekip sağa sola ateş ettiği görüldü. Silahların çekildiğini gören vatandaşların, panik içinde sağa sola ve masaların altına girdiği anlar görüntülere yansıdı.

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