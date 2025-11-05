Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Kuveyt'te görüntülendi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eski dostlarla bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşıma "Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam'ın daveti üzerine, eşimle birlikte Kuveyt'e yaptığımız seyahatte eski dostlarla bir araya geldik" notunu düştü. Gül'ün paylaşımında eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

YORUMLARA KAPATILDI

Gül'ün bu paylaşımını her zamanki gibi yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Gül'ün o paylaşımı;