Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi
Bir süredir ortalarda görünmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Kuveyt'te görüntülendi. Gül, "Eski dostlarla bir araya geldik" notuyla X hesabından fotoğraf paylaştı. Paylaşımın yoruma kapalı olması dikkat çekti.

  • Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Kuveyt'te görüntülendi.
  • Abdullah Gül, Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam'ın daveti üzerine Kuveyt'e seyahat etti.
  • Abdullah Gül, sosyal medya paylaşımında eski dostlarla bir araya geldiğini belirtti.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Kuveyt'te görüntülendi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eski dostlarla bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşıma "Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam'ın daveti üzerine, eşimle birlikte Kuveyt'e yaptığımız seyahatte eski dostlarla bir araya geldik" notunu düştü. Gül'ün paylaşımında eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

YORUMLARA KAPATILDI

Gül'ün bu paylaşımını her zamanki gibi yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Gül'ün o paylaşımı;

