Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Abdullah Gül, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşıma "Kuveyt eski Başbakanı Şeyh Muhammed Sabah Al-Salam'ın daveti üzerine, eşimle birlikte Kuveyt'e yaptığımız seyahatte eski dostlarla bir araya geldik" notunu düştü. Gül'ün paylaşımında eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.
Gül'ün bu paylaşımını her zamanki gibi yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.