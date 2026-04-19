Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Zekâ çevreyle şekilleniyor

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda sunucu Metin Aydın’ın konuğu olan Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, çocuk gelişimi ve eğitimine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Eren, zekânın yalnızca kalıtımsal olmadığını, çevresel faktörlerin en az yüzde 40 oranında etkili olduğunu vurgulayarak ailelerin çocuk yetiştirme sürecinde bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle erken yaşta maruz kalınan uyaranların çocukların gelişiminde belirleyici olduğunu belirten Eren, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

ERKEN YAŞTA EKRAN KULLANIMI VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Çocukların gelişim sürecinde teknoloji kullanımına dikkat çeken Eren, 3 yaşından önce telefon ve tablet kullanımının konuşma geriliğine yol açabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra ebeveynlerin çocuklarla kurduğu iletişimin de büyük önem taşıdığını belirten Eren, işaret zamirleri yerine detaylı ve açıklayıcı konuşmanın çocukların kelime haznesini ve zekâ gelişimini olumlu yönde etkilediğini dile getirdi. Ayrıca masal anlatmaktan ziyade kitap okumanın çocukların kitapla daha güçlü bir bağ kurmasına katkı sağladığını vurguladı.

ÇOCUKLARIN KEŞFETMESİNE İMKÂN TANINMALI

Eren, çocukların sorularına doğrudan cevap vermek yerine onların keşfetmesine fırsat tanınması gerektiğini ifade ederek, bu yaklaşımın öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini söyledi. “Hayal kurma” ve “icat çıkarma” gibi ifadelerin çocukların yaratıcılığını sınırlayabileceğini belirten Eren, yaratıcılığın bir araya gelmesi zor unsurları birleştirebilme cesareti olduğunu vurguladı. Çocukların bir gösterge unsuru olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Eren, onların birey olarak desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

“EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR” MESAJI

Programda en dikkat çeken vurgulardan biri ise eğitimin temeline ilişkin oldu. Eren, “ Çocuk ailenin gölgesidir, eğitim önce anne ve babadan başlar” diyerek aile ortamının çocuk üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekti. Çocuğun karakterinin, davranışlarının ve bakış açısının büyük ölçüde aile içinde şekillendiğini ifade eden Eren, ebeveynlerin bu süreçte örnek davranışlar sergilemesinin kritik önemde olduğunu söyledi.