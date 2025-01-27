Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir, CANLI izle! 27 Ocak Uzak Şehir, 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya'yı akşam konakta bulamayınca soluğu hastanede alan Cihan, merağını gidermek isteyince ikili arasında romantik anlar yaşandı! #CihAl arasında yaşanması beklenen o ateşin ilk kıvılcımları mı bunlar?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzak Şehir dizisinin 10. bölümünde Alya, Boran'ın vasiyetini öğreniyor!

Kaya'nın cezaevine girmesi Alboraları'n büyük sınavlarından biri olur. Avını bekleyen avcı gibi Kaya'yı bekleyen Ecmel'e karşı Cihan zekice bir plan düşünür. Kardeşinin hayatını korumak için attığı adım Albora ailesindeki her ferdin bir bedel ödemesini neden olacak mıdır? Nare ve bebeğini kurtarmak için büyük çaba gösteren Şahin, karşısında Özkan'la Sadakat'i bulur. Sadakat gördüğü fotoğrafın hesabını Şahin'e sorarken cezasını da kızı Nare'ye keser. Nare iki ailenin arasında bitmek bilmeyen savaştan ve aldığı kötü haberden sonra iyice darmadağın olur. Ne düşüneceğini bilemeyen Nare kimseye haber vermeden hastaneden kaçar. Nare'nin kaçışı Şahin'le beraber yeni bir karar almasına neden olurken hayat onlara bambaşka bir haber getirir. Albora ailesinde gelişen olaylar karşısında Alya ve Cihan beraber hareket ederken, Alya'nın Boran'ın yıllar önce çektiği videoyu izlemesiyle şok yaşar. Geleceğinin nasıl şekillendiğini anlayan Alya kimden nefret edecek, kimi haklı bulacaktır?

olduğuna inanan Mine artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan'a sorar. Ancak, Alya ise Kaya'nın cezaevine girmemesi için büyük savaşlar veren Cihan'dan desteğini esirgemez.

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.