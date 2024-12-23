Uzak Şehir 7. bölüm FULL izle! Uzak Şehir 7. bölüm nasıl izlenir?

Uzak Şehir'in heyecanla beklenen 7. bölümü, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son zamanların popüler dizisi Uzak Şehir'in 7. bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü donmadan, yüksek kalitede izlemek isteyenler için izleme linki paylaşıldı. HD kalitesindeki bölüm, dizi severlerin beğenisine sunuldu. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, "Uzak Şehir 7. bölüm FULL izle" seçenekleriyle diziye ulaşabilecekleri yasal platformları araştırıyor.

UZAK ŞEHİR 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat 'in nefretini iyice körükler. Sadakat Alya'ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu git gide arttırsa da Alya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan Deniz'i bir Albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya'yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir.

Alya güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya'nın karşısına reddedemeyeceği bir teklifle çıkar. Demir'in hamlesinden haberdar olan Cihan ise Alya'yı Demir'den uzak tutmak için savaş verir.Her koldan Cihan'a saldıran Demir, Ecmel'le de güç birliğine gidip Albora'ları parçalamak için kurdukları yeni planı devreye sokarlar. Tüm bunlardan habersiz olan Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye basar. Ve Cihan'ın bu zor zamanlarında Alya, güvenilir olmaya devam edecek midir?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer.

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