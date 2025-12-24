Haberler

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya'da yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam ederken 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve aparatları ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer sağlamak", "Uyuşturucu veya uyarısı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Fuhşa teşvik ve aracılık etmek" gibi suçlardan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BİRİ CEZAEVİNDE BİRİ FİRARİ

İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu biri hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain maddesi, esrar maddesi, Uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: AA / Çağla Taşcı - Yaşam
