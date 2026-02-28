Haberler

Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bahçelievler'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açarak bir jandarmayı hafif yaraladığını açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • İstanbul Bahçelievler'de 27 Şubat 2026'da uyuşturucu operasyonu sırasında şüpheliler tarafından ateş açıldı ve bir jandarma personeli yaralandı.
  • Şüphelilerden H.K ve O.I yakalandı, üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında 'Görevli Memura Mukavemet', '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında ekiplere ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bir jandarma personeli yaralandı.

JANDARMA PERSONELİ YARALANDI, BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Yaşananlara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilerle Bahçelievler'de 27 Şubat'ta temas gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: "Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta; uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler ilçesinde 27.02.2026 tarihinde temas gerçekleştirilmiştir.

Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada J.Uzm.Çvş. B. B. kolundan yaralanmıştır.

Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com
