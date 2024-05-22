Uyku apnesi ehliyet almaya engel mi? Uyku apnesi olan şoförlük yapabilir mi?

Sağlık durumu, kişinin ehliyet almasını veya mevcut bir ehliyetini yenilemesini etkileyebilir. Ehliyet alma veya yenileme sürecinde belirli sağlık standartları vardır ve buna genellikle bir sağlık muayenesi veya testler dahildir. Bu testler arasında görme, işitme, fiziksel yetenekler ve bazı durumlarda psikolojik değerlendirmeler de bulunabilir. Bununla ilgili olarak uyku apnesi ehliyet almaya engel mi ve uyku apnesi olan şoförlük yapabilir mi sıkça sorulur.

UYKU APNESİ OLANLARA EHLİYET VERİLİR Mİ?

Uyku apnesi, sürücü adayları ve sürücüler için ehliyet almayı etkileyebilecek bir durumdur. Ancak, yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesine göre, ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilen kişiler tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacaklar. Ancak, uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yani, uyku apnesi olanlar tedavi sürecini tamamladıktan sonra ehliyet alabilirler. Lütfen bu konuda doktorunuzla iletişime geçin ve uygun tedaviyi alın.

EHLİYET SAĞLIK RAPORU KİMLERE VERİLMEZ?

Ehliyet sağlık raporu, belirli sağlık koşullarına sahip olan veya belirli sağlık problemleri yaşayan kişilere verilmeyebilir. Bu koşullar ülkeye ve yetkilendirme kurumlarına göre değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki durumlarda ehliyet sağlık raporu verilmeyebilir:

Sürücülerin ehliyet alabilmesi için genellikle belirli bir görme standardını karşılamaları gerekir. Ciddi görme problemleri olan veya görme yeteneği yeterli olmayan kişilere ehliyet sağlık raporu verilmeyebilir.

İşitme yeteneği önemlidir çünkü trafikte çevresel uyarıları duymak önemlidir. Ciddi işitme problemleri olan kişilere ehliyet sağlık raporu verilmeyebilir.

Epilepsi gibi nörolojik problemler, bazı yetkilendirme kurumları tarafından sürücüler için bir risk olarak görülebilir ve bu durumda ehliyet sağlık raporu verilmeyebilir.

Kronik sağlık sorunları, özellikle sürücülerin dikkat ve reaksiyon sürelerini olumsuz etkileyebilecek hastalıklar, ehliyet sağlık raporu alma yeteneğini etkileyebilir. Bunlar arasında uyku apnesi gibi durumlar da yer alabilir.

Ciddi psikiyatrik durumlar veya psikolojik rahatsızlıklar, sürüş yeteneğini etkileyebilir ve bu nedenle ehliyet sağlık raporu almayı etkileyebilir.

Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kişiler ehliyet alamazlar.

Denge kaybı yaşayan kişiler de ehliyet alamazlar.

Ayrıca, ehliyet için sağlık raporu süresi ehliyetin sınıfına göre değişir. M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfındaki ehliyetlerde birinci grup sağlık raporları 10 yıl geçerlidir.