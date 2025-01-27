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Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu

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Bu hafta yeniden izleyicileriyle buluşacak olan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine usta bir oyuncu dahil oluyor. Diziye altıncı bölümde usta oyuncu Suna Selen girecek.

NOW TV'de ekrana gelen ve ilk bölümünden itibaren ekranlarda fırtınalar estiren 'Şakir Paşa Aİlesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.

Şakir Paşa Ailesi'nin çekildiği köşkün platosunda çıkan yangın nedeniyle çekimlere bir süre ara verilmişti. Platonun yeniden inşa edilmesinin ardından dizi bu hafta yeniden izleyicileriyle buluşacak.

Diziye, ilerleyen bölümlerde usta bir oyuncunun dahil olacağı öğrenildi.

SUNA KESKİN GELİYOR

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisine altıncı bölümde usta oyuncu Suna Selen'in katılması bekleniyor.

Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
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