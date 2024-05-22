Üsküdar Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Üsküdar Belediyesi hangi parti? Üsküdar Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları!

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Üsküdar'daki seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Sinem Dedetaş %49,90 oy oranı ile 157.605 oy alarak seçimi kazanmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Hilmi Türkmen ise %42,37 oy oranı ile 133.814 oy almış. Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Turgut Sadıkoğlu %2,15 oy oranı ile 6.791 oy alırken, Zafer Partisi (ZAFER) adayı Nursel Çelikok %2,07 oy oranı ile 6.549 oy almış. Açılan sandık oranının %100 olması, sonuçların kesinleştiğini göstermektedir. Bu sonuçlara göre, Sinem Dedetaş Üsküdar'ın yeni belediye başkanı olmuştur.