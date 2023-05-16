Uşak milletvekilleri kimler? 28. Dönem Uşak AK Parti, CHP milletvekil listesi! Uşak milletvekili seçim sonuçları!

UŞAK MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Uşak milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Uşak milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Uşak milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

UŞAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

İsmail Güneş

Fahrettin Tuğrul

CHP Milletvekilleri:

Ali Karaoba