Uşak milletvekilleri kimler? 28. Dönem Uşak AK Parti, CHP milletvekil listesi! Uşak milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Uşak milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Uşak milletvekilleri kimler? Uşak seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
UŞAK MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Uşak milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Uşak milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Uşak milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
UŞAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
İsmail Güneş
Fahrettin Tuğrul
CHP Milletvekilleri:
Ali Karaoba
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023