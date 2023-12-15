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Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar?

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Uruguay, Güney Amerika'nın güneydoğusunda, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan huzurlu ve sakin bir ülkedir. Bu yazıda, Uruguay'ın coğrafi konumu, nüfusu, para birimi, resmi dili ve vize politikası hakkında önemli bilgiler bulacaksınız.

Uruguay, Güney Amerika'nın gizli güzelliklerinden biridir. 3.5 milyon civarındaki nüfusu, Uruguay Peso'su'nun kullanımı ve İspanyolca dilinin varlığı, ülkenin kucaklayıcı kültürü ve doğal zenginlikleriyle tanınan bir yer olduğunu göstermektedir. Bu sessiz cennet, tarih severler ve doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine sunmaya devam ediyor.

URUGUAY COĞRAFİ KONUMU

Uruguay, Güney Amerika kıtasında konumlanmış bir ülkedir. Batısında Arjantin, doğusunda Brezilya, güneyinde Atlantik Okyanusu ile komşudur.

URUGUAY NÜFUSU NE KADAR?

Uruguay'ın nüfusu, yaklaşık olarak 3.5 milyon kişidir. Bu, ülkenin küçük ancak etnik çeşitliliği barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.

URUGUAY PARA BİRİMİ

Uruguay'ın resmi para birimi Uruguay Peso'sudur (UYU). Uruguay Peso'su, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.

URUGUAY HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Uruguay'ın resmi dili İspanyolcadır. Ülke genelinde İspanyolca yaygın olarak konuşulmaktadır.

URUGUAY VİZE POLİTİKASI

Uruguay, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.

Haberler.com / Erkut Calikoglu - Gündem

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