Urla nerede ve nereye bağlı? Urla nereye yakın? Urla'nın neyi neşhur?

Urla nereye bağlı? Urla nerede? Urla nerelere yakın? Urla'da gezilecek yerleri ve Urla'nın nesi meşhur soruları yaz mevsiminin gelmesiyle gündemden düşmeyen konulardan oldu. İşte Urla ilgili detaylar haberimizde…

URLA NEREDE?

İzmir'e bağlı olan Urla, doğası ve büyüleyici tarihi ile gözde tatil beldelerinden biri.

Ege Bölgesi'nde yer alan Urla, Ege Denizi'nin kıyısında konumlanmış önemli bir turizm merkezidir. İlçe, gelişmiş turizm olanaklarıyla dört mevsim ziyaretçilerine hizmet veriyor ve turizm, bölgenin temel geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

URLA NEREYE YAKIN?

Urla konum bakımından Güzelbahçe, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinin komşusudur. Urla, İzmir il merkezine 35 km uzaklıktadır.

URLA'DA GEZİLECEK YERLER:

Urla'da gezilecek yerler arasında; Urla İskelesi, Çeşmealtı, Limantepe, Sanat Sokağı, Urla Bağ Yolu, Bademler Köyü, Özbek Köyü, Malgaca Pazarı ve Güvendik Tepesi yer alıyor.

URLA'NIN NESİ MEŞHUR?

Ege otlarının meşhur olduğu Urla mutfağında; kabak çiçeği dolması, enginar, Girit kabağı salatası, katmer, damat helvası, un kurabiyesi, kekik turşusu, patlıcan turşusu, kınalı bamya, oğlak dolması ve balık buğulama denenmesi gereken harika lezzetleri arasında yer alıyor.