Ünlü TV yıldızı Georgia Toffolo evinde vereceği parti için elbise değiştirirken büyük talihsizlik yaşadı

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı Georgia Toffolo, elbise deneme anında sosyal medyada olay oldu. Elbisesini değiştirirken bir göğsünün dışarı çıktığı anı sosyal medya hesabından paylaşan Toffolo, hayranlarını şaşırttı. Made in Chelsea dizisi ile tanınan Toffolo, evinde düzenleyeceği bir organizasyon için hangi elbiseyi giyeceğini belirlemek amacıyla video çekti. Ancak videonun birinde, sütyen giymediği siyah ceketinin altından göğsünün dışarı çıkması, ünlü oyuncu için durumu zorlaştırdı.

İngiliz ünlü televizyon yıldızı 29 yaşındaki Georgia Toffolo, elbisei elbise denerken vieo çekti.

Toffolo, elbisesini değiştirirken bir göğsünün dışarı fırladığı ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarının ağzını açık bıraktı.

Oynadığı Made in Chelsea dizisi ile adını ünlenen takipçilerinden evinde vereceği organizasyon için hangi elbiseyi giymek konusunda fikirlerini almak için videoyu şu başlıkla paylaştı: Evde düzenleyeceğim Noel partisi 20 dakika sonra başlıyor ve ne giyeceğimi bilmiyorum. "Herkes iyi vakit geçiriyor ve ben çıldırıyorum."

Fakat videoların birinde altına sütyen giymediği siyah ceketinin altından göğsünün dışarı çıkması, ünlü oyuncu için herşeyi daha fazla berbat etti.

Dior el çantasıyla eşleştirdiği, transparan bej örgü elbiseyi denediği videoda ise, kameraya yaklaşırken göğsü dışarı çıkmaması için elleri ile elbisesini tuttu.

Oyuncu bu paylaşımıile Instagram hesabının kapatılması riski ile karşı karşıya kaldı.