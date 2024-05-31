Ünlü Tasarımcı Pınar Kurt Bayur'un Dikkat Çeken Defilesi

Kostüm ve aksesuar tasarımcısı Pınar Kurt Bayur, Voque Uniq 2024 isimli koleksiyonunu önceki akşam düzenlediği defile ile görücüye çıkarttı. Pek çok ünlü isimle yaptığı iş birlikleriyle tanınan Bayur'un 10 parçadan oluşan kreasyonunu Demet Şener ve Yağmur Ayaz'ın da aralarında olduğu mankenler sundu.

Rengarenk taşların, zincirlerin, çiçeklerin ve parlak kumaşların ağırlıklı olarak kullanıldığı tasarımların sergilendiği Pınar Kurt Bayur defilesinin baş mankeni Demet Şener oldu. Crown Plaza İstanbul Harbiye'de düzenlenen defilede Demet Şener, sadece fermuarlardan oluşan ve 250 adet fermuarın kullanıldığı bir elbise sundu. Rengarenk fermuarlardan oluşan elbise konuklardan büyük alkış aldı.

Konuklar tarafından ilgiyle izlenen defilenin dikkat çeken bir diğer parçası ise Yağmur Ayaz'ın sunduğu 150 metrelik zincir materyalin kullanıldığı elbise tasarımı oldu. Defilenin finalinde Demet Şener ile podyumda yer alan ve konukları selamlayan Pınar Kurt Bayur, 2024 yaz tasarımlarının ışık saçacağını ve yaz renklerinin ön planda olacağını söyledi.