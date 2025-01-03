Sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Ferdi Tayfur vasiyeti ne, Ferdi Tayfur mirasını kime bıraktı?

FERDİ TAYFUR VASİYETİ NE, MİRASINI KİME BIRAKTI?

Ferdi Tayfur, vasiyetine ilişkin yaptığı konuşmasında şarkılarının telif haklarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

TUĞÇE TAYFURLAMAHKEMELİK OLMUŞTU

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur, son olarak yaz aylarında yaşadıkları tartışma nedeniyle mahkemelik olmuştu. İkili arasında patlak veren soyadı krizi nedeniyle Tayfur, kızının düğününe katılmamış, ilk torununu dahi görmeye gitmemişti.