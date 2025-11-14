Haberler

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Güncelleme:
Beyoğlu'nda restoran çalışanını hırsızlık iddiasıyla tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darbeden oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü tutuklanırken; Ünlü'nün işlettiği iş yerinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

  • Oyuncu Bahadır Ünlü, İstanbul Beyoğlu'nda restoranında çalışan bir kişiyi hırsızlık iddiasıyla tekme ve yumruklarla darp etti.
  • Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü'yü gözaltına aldı ve mahkeme tutuklanmasına hükmetti.
  • Beyoğlu Belediyesi, Bahadır Ünlü'nün restoranını mühürledi ve işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü (43) restoranında çalışan kişiyi hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekme ve yumruklarla darbetti.

Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ünlü'yü gözaltına aldı.

RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü'nün restoranını mühürledi. Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespit edilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. İlgili işletme, gerekli incelemenin ardından ivedilikle mühürlenmiştir" denildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ünlü için karar verildi.Mahkeme ünlünün tutuklanmasına hükmederken; Ünlü'nün işlettiği iş yerinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

MÜŞTERİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Diğer yandan oyuncu Bahadır Ünlü'nün 2022 yılı Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünlü emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı

Yorumlar (1)

