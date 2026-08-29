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Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde maç başlamadan değişiklik

Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde maç başlamadan değişiklik
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Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'in de bir değişiklik yaşandı. Milli kaleci Uğurcan Çakır, ilk 11'den çıkarılırken yerine Jankat Yılmaz eklendi.

Trendyol Süper Lig’de son 4 sezonu şampiyon tamamlayarak dominasyonunu sürdüren Galatasaray, ligin 3. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Göztepe’yi konuk etti. 

GALATASARAY'IN 11'İNDE DEĞİŞİKLİK

Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir kadro değişimi yaşandı. Teknik heyet tarafından açıklanan ilk 11’de yer alan milli kaleci Uğurcan Çakır, son anda kadrodan çıkarıldı. Uğurcan’ın yokluğunda kale genç eldiven Jankat Yılmaz’a emanet edildi.

TRİBÜNLERDE DE SÜRPRİZLE KARŞILANDI

Beklenmedik değişikliğin ardından genç kalecinin sergileyeceği performans merak konusu olurken, maça damga vuran bu değişiklik tribünlerde de sürprizle karşılandı. 

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