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Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi

Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
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Ağrı'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Kuray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Gazze İçin Susma' pankartı açıp, tek kişilik protesto eylemi gerçekleştirdi.

Ağrı'da üniversite öğrencisi Havva Kuray, Millet Bahçesi'ndeki 'Seviyorum Ağrı' yazısı önünde ' Gazze İçin Susma' ve 'Ayağa Kalk! Çünkü Allah Zelil Bir Halde Yaşamandan Razı olmaz' pankartları açarak protesto eylemi yaptı.

Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi

TEK KİŞİLİK EYLEM

Tek başına eylemi çevredekiler tarafından da dikkat çeken 20 yaşındaki Kuray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamak adına bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi

"İSRAİL ATEŞİNE BİR DAMLA SU OLMAK İSTEDİM"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kuray, "İsrail ateşine bir damla su olmak, milyonlarca Müslüman için bir ses, bu savaşta bir uyarı olmak istedim. Bu yüzden tek başıma da olsa protesto kararı aldım" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Gündem
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