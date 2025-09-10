Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025 Üniversitelerde Güz Dönemi ne zaman başlıyor?

2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihi heyecanla bekleniyor. YKS kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve akademisyen yeni dönemin başlangıcını öğrenmek için araştırmalarını artırdı. Üniversitelerde bu yıl hangi yenilikler ve sürprizler olacak, merak konusu oldu. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye'de üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği genel takvim doğrultusunda kendi akademik programlarını şekillendiriyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde birçok üniversitenin güz yarıyılı dersleri, genellikle Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası arasında başlıyor. Ancak her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterebildiğinden, öğrencilerin kesin tarihleri öğrenmek için kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesini takip etmeleri önemli.

Akademik takvimlerde fakülte bazında da farklılıklar olabiliyor. Örneğin;

Tıp fakülteleri ve sağlık bilimleri bölümleri, yoğun klinik uygulamalar nedeniyle genellikle daha erken bir tarihte eğitime başlayabiliyor.

Mühendislik fakülteleri ve hazırlık sınıfları ise üniversitenin planlamasına göre değişen tarihlerde derslere başlayabiliyor.

Ayrıca, vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerine kıyasla akademik takvimde daha esnek düzenlemeler yapabiliyor.

Bu yüzden öğrencilerin, kendi bölümlerine ve üniversitelerine ait güncel bilgileri takip etmeleri büyük önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 eğitim yılı için üniversite kayıtları 5 Eylül'de sona erdi. Kayıtların tamamlanmasının ardından üniversiteler akademik takvimlerini uygulamaya koyuyor. Bu aşamadan sonra öğrenciler, ders kayıtları ve oryantasyon programlarıyla güz dönemi hazırlıklarına başlıyor.

ÜNİVERSİTELERDE GÜZ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genel olarak üniversiteler, eğitim-öğretim yılına Eylül'ün son haftası ile Ekim'in ilk haftası arasında başlamaktadır. Fakat kesin başlangıç tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterdiği için öğrencilerin kendi üniversitelerinin "Akademik Takvim" duyurularını yakından takip etmeleri önemlidir.

BAZI ÜNİVERSİTELERİN 2025–2026 GÜZ YARIYILI BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Akademik takvimlerini açıklayan bazı üniversitelerin ders başı tarihleri şöyle: