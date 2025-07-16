Ösym sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuçların ardından 2025 YKS tercih dönemi ile ilgili tarihleri öğrenmek için hazırlık yapıyor. "2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler, tercih sürecinin detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden 22 Temmuz 2025 Salı günü ilan edilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında YKS tercihleri 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene için de benzer bir takvim (örneğin 25 Temmuz – 1 Ağustos) bekleniyor.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tercih kılavuzu, YKS sonuçlarının ardından ÖSYM AİS ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden erişime açılacak. Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle online gerçekleşecek.