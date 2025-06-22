Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2025 YKS tercih kılavuzu!

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk adım tercih işlemleri olacak. "Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusuna verilecek net cevap, öğrencilerin planlamasını doğru yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. 2025 YKS tercih takvimi hakkında ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar, "Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı için yol gösterici olabilir. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, 2025 YKS tercih kılavuzu!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. 2025 YKS tercih süresi genellikle 10-15 gün arası sürüyor. Adaylar bu süre zarfında puanlarına ve başarı sıralarına uygun şekilde üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak.

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YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte 2025 YKS tercih kılavuzu da yayımlanacak. Bu kılavuzda kontenjanlar, taban puanlar ve üniversite bilgileri yer alacak.

Adayların YKS tercih sürecini kaçırmamak için ÖSYM'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. 2025 YKS tercih takvimi doğrultusunda planlama yapmak, doğru ve bilinçli tercihlerin anahtarıdır.