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Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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YKS sınavı ne zaman 2025 ve ÖSYM yeni takvimi açıklamasının ardından TYT/AYT sınav tarihleri açıklandı. Yeni ÖSYM takvimine göre üniversite sınav tarihi belirlendi. Peki, Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve YKS sınav takvimine nereden bakılır merak ediliyor. 2025 ÖSYM takvimi yayınlanmasının ardından üniversite sınav tarihi belirlendi. Buna göre, iki oturumdan oluşan üniversite sınavı TYT/ Ayt tarihleri ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM takvimi! Detaylar haberimizdedir…

2025 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 21-22 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

TYT NE ZAMAN 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 21 Haziran tarihinde yapılacak.

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AYT NE ZAMAN 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 22 Haziran tarihinde yapılacak.

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2025 sınavına başvurular için geç başvuru dönemi 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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