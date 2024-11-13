Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve YKS sınav takvimine nereden bakılır merak ediliyor. 2025 ÖSYM takvimi yayınlanmasının ardından üniversite sınav tarihi belirlendi. Buna göre, iki oturumdan oluşan üniversite sınavı TYT/ Ayt tarihleri ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM takvimi! Detaylar haberimizdedir…

2025 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 21-22 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

TYT NE ZAMAN 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 21 Haziran tarihinde yapılacak.

AYT NE ZAMAN 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 22 Haziran tarihinde yapılacak.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2025 sınavına başvurular için geç başvuru dönemi 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.