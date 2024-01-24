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Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor?

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Astrofizikçi Umut Yıldız'ın kim olduğu merak konusu oldu. Yıldız'ın yaşamı, kariyeri ve başarıları hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Umut Yıldız kimdir, ne mezunu? Astrofizikçi Umut Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Son 10 yıldır NASA'da çalışan astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'deki uzay gelişmelerinden etkilenerek Türkiye'ye dönme kararı aldı. Umut Yıldız'ın Türkiye'ye dönme kararının ardından hayatı araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Umut Yıldız'ın hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Umut Yıldız daha önce nerelerde çalıştı merak konusu oldu. Peki, Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Detaylar haberimizde...

UMUT YILDIZ KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Umut Yıldız, genç yaşlardan itibaren bilime olan merakıyla dikkat çekti. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde aldığı üniversite eğitiminin ardından Hollanda Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde Molekül Astrofiziği alanında doktorasını başarıyla tamamladı.

Umut Yıldız, Herschel Uzay Teleskobu'nu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfinde önemli bir rol oynayan bir araştırmacı olarak bilinir. Derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi madenciliği gibi geniş bir konu yelpazesinde uzmanlaşan Yıldız, bilim dünyasında önemli katkılarda bulunmaktadır.

Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor?

UMUT YILDIZ NEREDE ÇALIŞIYOR?

Umut Yıldız, astrofizikçi olarak ve derin uzay iletişimi alanında çalıştığı NASA'dan ayrılarak Türkiye'deki Plan-S şirketinde çalışmaya başlıyor. Bundan iki buçuk yıl önce, şirketin kuruluş aşamasında Türkiye'ye davet edilen ve sonraki aylarda sürekli gelişmelere dahil olan astrofizikçi, "Bu süreçte sisteme adapte olmaya başladım. Bu iki buçuk sene içerisinde uzaya beş tane uydu gönderdik. Normal şartlar altında bu; bütçe, mühendislerin ayarlanması, bürokratik işer gibi sebeplerden kolay değildir. Dünyada fazla eşi benzeri yok" diyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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