Ümit Uysal: Dünyanın 30 Önemli Şehrinde Türk Mutfağı Lokantaları Açılmalı

Ümit Uysal: Dünyanın 30 Önemli Şehrinde Türk Mutfağı Lokantaları Açılmalı
Güncelleme:
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk mutfağının uluslararası alanda tanınması için dünyanın 30 büyük şehrinde Türk mutfağı restoranları açılması çağrısında bulundu. Başkan Uysal, Türk mutfağının tanıtım eksikliğine dikkat çekerek, gastronomi turizmi için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Açılacak restoranların Türkiye'nin dört bir yanından lezzetleri barındırması gerektiğini ifade eden Uysal, bu hedefi bir 'memleket meselesi' olarak nitelendirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kayserililer Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Mantı Günü" etkinliğine katıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de yer aldığı etkinlikte konuşan Uysal, Türk mutfağının tanıtım eksikliğine dikkat çekerek gastronomi turizmi için somut bir adım atılması gerektiğini vurguladı.

"Kendi Değerimizi Anlatmıyoruz"

Türk mutfağının dünyanın en renkli mutfaklarından biri olduğunu belirten Başkan Uysal, buna rağmen küresel ölçekte ilk 10 arasında sayılmamasını tanıtım yetersizliğine bağladı. Uysal, "Kıymetini bilip anlatmazsanız hiçbir şey kıymetli olmaz. Dünyanın 30 önemli şehrinde Türk mutfağı lokantaları istiyoruz" dedi.

Milli Tanıtım Seferberliği Çağrısı

Açılacak lokantaların Türkiye'nin dört bir yanından lezzetleri barındırması gerektiğini ifade eden Uysal, bu hedefi bir "memleket meselesi" olarak nitelendirdi. Başkan Uysal, restoranlarda yer alması gereken lezzetleri şöyle sıraladı:

  • Antalya'nın köfte ve piyazı,
  • Kayseri'nin mantısı,
  • Gaziantep'in Alinazik kebabı,
  • Diyarbakır'ın burma kadayıfı.

Etkinlik sonunda Başkan Uysal ve Başkan Kocagöz, katılımcılara birlikte mantı ikram ederek kültürel dayanışmanın önemine değindi.

Ayşe Şar
Haberler.com / Yaşam
