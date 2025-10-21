Ümit Dikbayır İyi Parti'den neden ihraç edildi? CHP'ye katılacağı iddia edildi

Ümit Dikbayır neden ihraç edildi? İyi Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yeni bir siyasi rota belirliyor. Ankara kulislerinde, Dikbayır'ın yarın CHP'ye katılacağı konuşuluyor.

ÜMİT DİKBAYIR NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 2023 yılında İyi Parti'den kesin olarak ihraç edildi. Parti yönetimi, Dikbayır'ı "partiyi basında yıpratmak" gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti. Disiplin sürecinde üç ayrı madde üzerinden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin kurul tarafından kabul edilmediği ancak partiyi kamuoyunda olumsuz göstermek iddiasının kabul edildiği belirtildi. Karar, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile alındı.

İhraç sürecinin arka planında ise çeşitli iddialar yer aldı. Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkiler kurduğu ve partideki eski bir kadın çalışanı taciz ettiği öne sürülmüştü. Bu iddialar sonrasında partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Dikbayır'ın durumu 5 Aralık 2023 tarihinde karara bağlandı. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ÜMİT DİKBAYIR CHP'YE Mİ KATILACAK?

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra bağımsız olarak siyasi çalışmalarına devam eden Ümit Dikbayır'ın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağı iddia edildi. Yerel haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, Dikbayır'ın CHP'ye geçişinde, daha önce İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye katılan Adnan Beker'in rolü büyük oldu. İddialara göre, Dikbayır'a CHP rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı yönündeki iddiaları güçlendiren bir gelişme de bugün yaşandı. Sakarya Milletvekili Dikbayır, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin paylaşımı Adnan Beker yaptı. Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sn. Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.