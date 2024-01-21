Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu?

Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden katılımcılara açık olmasıyla dikkat çeker, bu sayede birçok milletten uzay araştırmacısı bu istasyon üzerinde çalışabilir. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu soruları merak ediliyor. Bununla birlikte, Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta ve kaç km yüksekte olduğu gündeme geliyor. Uzay istasyonunda insanlar aylarca yaşamlarını sürdürebilirler. Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? Detaylar haberimizdedir…

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU DÜNYADAN NE KADAR UZAKTA?

Uzay istasyonları, genellikle belirli bir mesafede Dünya çevresinde konumlanır. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) örneğinde, bu istasyonun irtifası yaklaşık 408 km ile 418 km arasında değişir. Ancak, zaman içinde bu mesafe değişebilir çünkü istasyon, Dünya'nın yörüngesinde dolaşırken hafifçe yüksekliğini ayarlayabilir.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU (ISS) AMACI NEDİR?

Bilinen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) mevcutta yedi kişinin bulunduğu biliniyor. Ancak başlangıçta ISS'nin bir gözlemevi ve fabrika olarak kullanılması planlanmıştı.

Ayrıca, gelecekte Ay, Mars ve çeşitli asteroit görevleri için bir ulaşım, bakım ve ara üs olarak hizmet vermesi düşünülmektedir. ABD'nin 2010 ulusal uzay politikasına göre, ISS'ye, mevcut görevlerine ek olarak ticari, diplomatik ve eğitim amaçlı görevler de atanmıştır.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NE ZAMAN KURULDU?

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın beş ortak uzay kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir projedir. İstasyon, iki ana bölümden oluşur: Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü.