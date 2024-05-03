Ülkü Sarpkan kimdir? Ülkü Sarpkan kaç yaşında, nereli? Ülkü Sarpkan hayatı ve biyografisi!

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ÜLKÜ SARPKAN KİMDİR?

Ülkü Sarpkan, Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan Beyaz Kelebekler grubunun unutulmaz solistlerinden biridir. 70'li yıllarda bu grupla sahne alarak Türkiye genelinde tanınmış ve sevilen bir sanatçı haline gelmiştir. Ancak kariyerini terk ederek Bursa'ya yerleşmiş ve iş adamı Ali Sarpkan ile evlenmiştir.

Ülkü Sarpkan, müzik tutkusuna genç yaşlarda adım atmış, Rumeli Türkleri Musiki Derneği'nde Feridun Darvaz ve Rüştü Eriç gibi ustalardan eğitim almıştır. 1968 yılında katıldığı ses yarışmasında binlerce aday arasından birinci olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve Beyaz Kelebekler Grubu'ndan teklif alarak profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır.

Ancak 1970 yılında yaşanan bir trafik kazasında grup arkadaşlarını kaybettikten sonra müzik kariyerini sonlandırmış ve Bursa'ya yerleşerek evliliğe adım atmıştır. Bursa'da giysi ve aksesuar üretimiyle ilgilenen Ülkü Sarpkan, başarılı bir iş kadını olarak da tanınmıştır.