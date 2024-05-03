Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri Ayça kimdir?

İnci Taneleri dizisinin Ayça'sının kim olduğu merak ediliyor. Ülkü Hilal Çiftçi'nin kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Çocuk yaşta oyunculuğa aşlayan Çiftçi, birçok önemli yapımda yer almıştır. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, nereli?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi Zonguldak, Devrek doğumlu çocuk oyuncudur. Küçük yaşlardan beri pek çok reklam, dizi ve sinema filminde yer alan Çiftçi "Alice Müzikali", "Dönence", "Gülümse Kaderine" ve 'İnci Taneleri' gibi önemli yapımlarda yer almaktadır.