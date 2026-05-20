Altında kayıp derinleşti! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve FED’in faiz indirimi konusunda temkinli tavrını sürdürmesi altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Ons altın iki ayın en düşük seviyesine gerilerken, ABD 30 yıllık tahvil faizleri ise 2007’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ONS ALTIN 4 BİN 500 DOLARIN ALTINA İNDİ

Küresel piyasalarda altındaki aşağı yönlü seyir devam ediyor. Ons altın, önceki işlem gününü yüzde 1,84 değer kaybıyla 4 bin 482 dolardan tamamladı. Böylece değerli metal, 27 Mart’tan bu yana ilk kez günü 4 bin 500 dolar seviyesinin altında kapattı.

20 Mayıs 2026 sabah saatlerinde düşüşünü sürdüren ons altın, 4 bin 456 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini test etti.

UZMANLAR KRİTİK DESTEK SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Piyasa uzmanları teknik görünüm açısından 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4 bin 360 dolar seviyesinin kritik destek noktası olarak öne çıktığını belirtiyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

GRAM ALTINDA MAYIS AYININ EN DÜŞÜK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Ons altındaki düşüş iç piyasada gram altın fiyatlarını da etkiledi. Spot piyasada gram altın güne 6 bin 545 TL seviyesinden başladı. Gün içinde 6 bin 533 TL’ye kadar gerileyen gram altın, mayıs ayının en düşük seviyesini gördü.

Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın 6 bin 595 TL’den işlem görürken, çeyrek altın fiyatı 10 bin 750 TL seviyesinde işlem gördü.

ABD TAHVİL FAİZLERİ 2007 ZİRVESİNDE

Altın fiyatları üzerindeki baskının en önemli nedenleri arasında yükselen petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerindeki artış gösteriliyor. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,18 seviyesine yükselerek Temmuz 2007’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kaynak: Haberler.com