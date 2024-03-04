Ulaş Tepe kimdir? CHP Ordu Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Ordu Belediye Başkan adayı ise Ulaş Tepe oldu. Ulaş Tepe kimdir?Ulaş Tepe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ULAŞ TEPE KİMDİR?

13.06.1990 tarihinde Ordu'da doğdu. İlköğrenimimi Güzelordu İlkokulu'nda, lise öğrenimimi ise Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 2007-2011 yılları arasında iki dönem Ordu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde başkan olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilke imza atarak 22 yaşında Gülyalı'da ilçe sekreteri seçilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç ilçe sekreteri oldu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2015-2018 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Belediyelerin Kaynak Artırım Yöntemleri" üzerine verdiği bitirme projesi ile Yerel Yönetimler alanında yüksel lisans eğitimini tamamlayarak "Yerel Yönetim Uzmanı" oldu. Çeşitli dönemlerde ABD, Romanya, Gürcistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan gibi ülkeleri ziyaret etme fırsatı buldu ve gittiği yerlerde yerel yönetimler konusunda incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yerel Gündem 21 Programı kapsamında çeşitli şehirlerde kent konseyleri ve gençlik meclisleri kurulması süreçlerinde aktif rol oynadı.

Türkiye'deki kent konseyleri gençlik meclisleri, gençlik sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrenci kulüpleri, lise öğrenci birlikleri, gençlik meclisleri, gençlik merkezleri, gençlik kültür evleri gibi gençlik kuruluşlarının üye olduğu Ulusal Gençlik Parlamentosu'nda yürütme kuruluna dört dönem seçilerek bu alanda uzun süre faaliyetlerde bulundu. 2014 Yerel Seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Ordu İl Gençlik Kolları Başkanlığına atandı. 2015 yılında yerel yönetimler konusundaki bilgi ve deneyimlerimi paylaşmak ve kendimi bu alanda geliştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından oluşturulan Yerel Yönetimler Komisyonu'na başkanlık yaptı. Bu çalışmalar çerçevesinde birçok belediyede incelemelerde bulundu ve belediyecilikte genç bakış açısının yansıtılması konusunda yeni nesil belediyecilik üzerine faaliyetler yürüttü. Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu'nda eğitim alarak ikinci dönem mezunlarının içerisinde yer aldı. Gönüllülük esasıyla birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldı. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ordu ili Gülyalı ilçesi Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katıldı ve 31 Mart 2019'da Gülyalı Belediye Başkanı seçildi.