Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi
Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve nakil bekleyen sevilen oyuncu Ufuk Özkan'dan beklenen müjdeli haber geldi. Hastalığıyla tüm Türkiye'yi derinden üzen ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tedavi sürecinde çok önemli bir mesafenin katedildiğini duyurdu ve donör arayışında sona gelindiğini belirtti.

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve nakil bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sürece dair umut verici detayları paylaştı.

"SÜREÇ YÜZDE 90 ORANINDA OLUMLU"

Ağabeyinin tedavi süreci hakkında kamuoyunu bilgilendiren Umut Özkan, donör arayışında artık son aşamaya gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibarıyla yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir."

PAZARTESİ GÜNÜ NETLEŞECEK

Her şeyin yolunda gitmesi halinde, nakil sürecine dair kesin sonucun Pazartesi günü doktorlarla yapılacak görüşmenin ardından açıklanacağını belirten Özkan, bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti: "Bu süre zarfında destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren, dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz."

Umut Özkan gelişmeleri şöyle anlattı: Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibarıyla yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz."

