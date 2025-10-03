Ufuk Bayraktar tutuklandı mı, hapis cezası mı aldı? Ufuk Bayraktar hakkında neden hapis cezası talep edildi?

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Ufuk Bayraktar, bu kez sanat kariyerinden çok hakkında açılan dava ile gündemde. Ünlü oyuncunun İstanbul Beyoğlu'nda bir restoran işletmecisinden para istediği iddiasıyla yargılandığı dava kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Ufuk Bayraktar tutuklandı mı, hapis cezası mı aldı? Neden hapis cezası talep edildi? Ufuk Bayraktar olayı hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

UFUK BAYRAKTAR TUTUKLANDI MI?

Kamuoyunda "Ezel" dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırmasıyla tanınan Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaptığı ve işletmeciden 25 bin TL para talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Savcılık sorgusunun ardından "İşyerinde Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme, tutuklama yerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Dolayısıyla Ufuk Bayraktar, henüz tutuklanmadı fakat dava süreci devam ediyor.

UFUK BAYRAKTAR HAPİS CEZASI MI ALDI?

Oyuncu hakkındaki dava henüz sonuçlanmadı. Savcılık iddianamesinde Bayraktar için 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme süreci devam ettiği için kesinleşmiş bir ceza bulunmuyor.

Hukukçular, suçun "yağma" kapsamında değerlendirilmesi halinde ağır ceza alabileceğini, fakat savunma ve delillere göre kararın değişebileceğini belirtiyor. Bu nedenle Bayraktar şu an hapis cezası almadı; ancak dava sonucunda ceza alma ihtimali bulunuyor.

UFUK BAYRAKTAR HAKKINDA NEDEN HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ?

Savcılık iddianamesinde öne çıkan detaylara göre olay şu şekilde gelişti:

Ufuk Bayraktar'ın Beyoğlu'nda bulunan bir restoranı ziyaret ettiği, burada işletmeciden 25 bin TL istediği iddia edildi.

Parayı alamayınca yeniden aynı restorana gittiği ve bu kez 10 bin TL talep ettiği öne sürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

Bu gelişmeler sonucunda Bayraktar hakkında "işyerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçlaması yöneltildi. Türk Ceza Kanunu'na göre bu suç, ağır hapis cezalarıyla karşılık buluyor.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Henüz genç yaşta babasının işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışırken yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi. Sanat hayatına Demirkubuz'un "Bekleme Odası" filmiyle adım atan Bayraktar, daha sonra "Kader" ve "İklimler" gibi ödüllü yapımlarda rol aldı.

Asıl büyük çıkışını ise 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Ezel" dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği rolüyle yaptı. Oyun gücüyle dikkat çeken Bayraktar, son yıllarda da sinema ve televizyon projelerinde yer almaya devam etti.

Bugün ise başarılarıyla anıldığı kadar, hakkındaki ceza davasıyla da gündemde bulunuyor.